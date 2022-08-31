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Русский десантник: Начало этой войны — верх безумия и глупости

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  • 31.08.2022, 12:14
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Русский десантник: Начало этой войны — верх безумия и глупости
Павел Филатьев

Командование РФ бездарно и не может принимать решения даже в малейших вопросах.

Павел Филатьев — бывший российский десантник, написавший после возвращения с войны в Украине книгу «ZOV» и осудивший действия России. После этого, по его словам, он в течение двух недель каждый день менял место жительства и под угрозой уголовного преследования вынужден был уехать из страны.

На днях Павел прилетел в Париж, прямо в аэропорту разорвал свой паспорт и попросил политического убежища во Франции.

— Я анонимно узнал, что мое командование запрашивает для меня 25 лет за клевету о российской армии, — рассказал Филатьев в эфире LatyninaTV. — Стал думать о том, что никакой адвокат меня не спасет, пришлось выехать.

Дальше начались проблемы со спецслужбами в других странах — контролируют, с кем я встречаюсь и разговариваю, в одном месте вывезли ночью на какую-то базу, допрашивали, проверяли подозрения о моем участии в шпионаже.

По мнению правозащитника Владимира Осечкина, основателя общественного проекта Gulagu.net, эти события свидетельствуют о том, что российские спецслужбы «вышли за периметр и пытаются достать» его подопечного и в других странах: «Они рассылают фейки и фальшивые документы о якобы причастности Павла к неким экстремистским организациям, просто потому, что он первым из российских военнослужащих решил выйти в паблик, дал целый ряд интервью, публично осуждая эту войну и призывая других военнослужащих покинуть военные действия и не участвовать в этой подлой, страшной, коварной войне».

Младший сержант Филатьев попал в Украину из Крыма, где служил в составе 56-го десантно-штурмового полка — это подразделение в том числе штурмовало Херсон. На войне Филатьев провел два месяца, потом попал в госпиталь по болезни, отправился в отпуск и на фронт уже не вернулся.

Он написал книгу, где раскритиковал армейское командование, назвал вторжение в Украину «бессмысленным и преступным», рассказал о мародерстве, нехватке медикаментов и других, совершенно непобедоносных, буднях «второй армии мира».

— Я вырос в воинской части, был в ней до 15 лет. Сам ушел в армию, хотя были предложения от отца, уговоры идти в институт — пошел на срочную службу, куда приехали «покупатели», агитировали послужить на Кавказе, — рассказывает Филатьев в интервью Юлии Латыниной о своей мотивации. — Тогда, 18-19-летним парнем, я не задумывался о том, хорошо это или плохо, потому что воспитывался в этой среде — и согласился.

В итоге три года я там отслужил, потом из-за бюрократических проволочек не поступил в военный институт и зарекся иметь дело с госструктурами. Почти десять лет работал с лошадьми. Понимал, что на свою квартиру так и не заработал, и решил снова вернуться в армию — там я имел возможность взять ипотеку, более-менее выгодную, в отличие от гражданских ипотек.

По словам Филатьева, в 90-е, когда служил еще его отец, в российской армии «не все было идеально»:

— И зарплату иногда вовремя не платили, но армия жила на советском наследии — и техника, и форма, и амуниция, плюс качество офицерского состава было абсолютно другое, и солдатам-срочникам было на кого равняться.

В 2000-х начался период деградации, хотя мы пытались что-то учить, но была и дедовщина, и много других проблем. Мне кажется, вся наша страна существует на отчетах в какой-то папке, где все красиво описывается, а реалии абсолютно другие.

Уже в январе 2022-го, говорит Филатьев, начались так называемые «маневры» российских подразделений в Крыму. Кто-то о чем-то догадывался или подозревал, и командир заявил перед строем, что «никакой войны не будет, 2-3 дня — и вы вернетесь с учений».

Однако уже 23 февраля ВДВшникам сообщили, что будут платить в сутки более $60, и военнослужащие поняли, что шутки закончились — хотя и полагали, что их отправят в так называемые «Л/ДНР». Некоторым, впрочем, до сих пор ничего и не заплатили.

— Российская армия — это, к сожалению, для многих генералов, для командования — это просто золотая жила, и сейчас на войне они просто списали то, что было разворовано, — говорит Филатьев об амуниции и обеспечении войск РФ. — Те, кто стрелял в РСЗО, не знали, по чему они стреляют — им дают координаты, приказывают открыть огонь, но они не видят, куда ведут огонь.

Я видел иногда места разрывов ракетных систем, и мне показалось в тот момент, что это просто «стрельба куда-то». А через час в этом месте появляемся мы — понятно, как нас будут встречать.

Командование бездарно и не может принимать решения даже в малейших вопросах. Инициативы в российской армии нет и не может быть, поэтому с ней происходит то, что происходит. Ракетчики не задумываются, куда они стреляют, тебе сказали — сделай, а что дальше произошло, никто не знает.

Если каждому, кто запускает ракеты типа «Кинжал», показывать потом последствия выстрела, я думаю, после этого солдаты не захотят делать то, что они делают.

Мне кажется, начало этой войны — верх безумия и глупости. Я не знаю, что у человека вообще должно быть в голове, который все это придумал. Мне тогда казалось логичным, что нас могут отправить в Донецк или Луганск — а в итоге мы поехали на «Урале» без тормозов в другую сторону, а командование вообще доводило людям про угрозу НАТО. Я в эту *** не верю.

Ужасно осознавать, что у всех в мире сложилось впечатление, что в российской армии куда ни плюнь — ты попадешь в убийцу, вора, насильника и так далее. Преступники есть в любой армии мира. Но наше правительство просто проигнорировало все доказательства от международной общественности и тем самым дискредитировало нашу армию по полной.

Многие зашуганы, и военные тоже. Процентов 10 военных в беседах говорили о том, что нечего нам в Украине делать, Путин сошел с ума — но у меня впечатление, что так думает процентов 80, просто боятся об этом откровенно говорить.

Из книги Филатьева «ZOV»:

«Вы видели картины «варвары из Рима»? Это лучше всего иллюстрирует то, что происходило (в Херсоне — С.). Все выглядели истощенными и одичавшими, все принялись обыскивать здания в поисках еды, воды, душа и места для ночлега. Кто-то стал таскать компьютеры и все ценное, что мог найти.

Мы, как твари, просто пытаемся выжить. Нам и противник не нужен. Нас командование поставило в такие условия, что и бомжи живут лучше».

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