Пропагандисты хотели показать «покаянное» видео с «рельсовыми партизанами», но что-то пошло не так 3 31.08.2022, 12:25

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Вместо этого получились портреты сильных людей.

На БТ выпустили сюжет с фигурантами одного из последних дел «рельсовых партизан». Телевидение пыталось показать, как ребята сожалеют о своих поступках и обижаются на «кураторов». Вместо этого получились портреты сильных людей, которые просматриваются даже сквозь монтаж, пишет «Наша Нива».

Первым говорит Константин Ермолович, которого приговорили к 16 годам тюрьмы. Мужчина держится уверено, даже зная о большом приговоре и попытках пропагандистки Ксении Лебедевой выбить его из колеи.

Лебедева спрашивает его: «Ради чего вы это делали и за что готовы отсидеть 16 лет»? И парень спокойно отвечает:

«Если сказать максимально компактно, то это было выражение нашего личного протеста, чтобы показать несогласие с происходящим. Не ради оппозиции или кого-то еще. Я их и не знаю большинство, мне не настолько это интересно».

В 2021 году они делали на железной дороге т. н. закладки, муляжи взрывных устройств, также пытались поджечь «Табакерку» и сожгли тир. Ермолович признает, что это можно назвать терроризмом. «Да, то, что мы делали, с точки зрения закона, незаконные вещи», — спокойно говорит он.

Здесь Лебедева добавляет свою ремарку: «Знаете, почему он говорит «с точки зрения закона»? Ведь с точки зрения морали он думает, что он прав». Такими произвольными ремарками она разбавляет весь сюжет.

Группа «рельсовых партизан» трижды делала растяжки на путях. Результатом должна была быть задержка движения поездов. Константин говорит, что для них это была форма экономического давления на власти.

Мужчина рассказывает, что во всех случаях у администраторов группы «Буслы ляцяць» также был доступ к внутренней информации о происшествиях на железной дороге. И после каждой из акций с фейковым минированием они выкладывали отчеты о происшествиях вместе с видео.

Далее дают слово Виталию Минкевичу, которому присудили 15 лет тюрьмы (пропагандисты решили не уточнять имя и в видео подписали его «Виктором»). Он рассказывает, что акции не проходили идеально и всегда были недостатки, поэтому он скорее недоволен их ходом.

На вопрос, почему они не остановились, он замечает: «Трудно остановиться, когда ты начинаешь действовать, даже не видишь такого пути, чтобы остановиться».

Далее снова рассказывает Ермолович — об акции с поджогом тира, принадлежавшего войсковой части 5527. Он говорит, что они стянули колеса, которые лежали в качестве ограждения, нашли еще какие-то доски, сложили все вместе и подожгли. Произошло это с 23 на 24 сентября 2021 года.

Акция была, по его мнению, не совсем удачной, так как не получилось хорошее видео. Правда, судя по фото из сюжета пропагандистов, тир сгорел.

Далее парень рассказывает об акции с попыткой поджога «Табакерки». Тогда группа окатила бензином почву вдоль киоска и установила рядом часовой механизм, который должен был его поджечь. Правда, тот не сработал.

По всему видно, что брали интервью также у третьего фигуранта дела, Игоря Козлова, которого приговорили к 14 годам тюрьмы. Но, возможно, его ответы не устроили пропагандистку и их не включили в сюжет.

С этой группой судили также Наталью Полькину, которой дали два года колонии, и Наталью Кед, получившую 2 года «домашней химии». Всех задержали еще осенью 2021 года, через пару дней после поджога тира. Женщин обвинили в том, что они в марте 2021 года вместе с «рельсовыми партизанами» сожгли чучело Лукашенко.

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