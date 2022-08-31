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Новые взрывы в Херсоне: «дымит» и со стороны Чернобаевки

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  • 31.08.2022, 12:28
  • 3,322
Новые взрывы в Херсоне: «дымит» и со стороны Чернобаевки

ВСУ нанесли удары по воинским частям и базам оккупантов.

В среду, 31 августа, временно оккупированный Херсон всколыхнула новая серия взрывов. В селе Чернобаевка, находящемся неподалеку, заявили о прилетах вблизи воинской части, которую использовали военные РФ.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. В сети также опубликовали кадры очередных взрывов в регионе.

«В Херсоне опять слышны взрывы», – коротко отметили очевидцы около 10:00.

На фото они запечатлели несколько столбов дыма, вздымающегося над городом.

По словам местных жителей, сильное задымление видели в стороне Чернобаевки, расположенной в 10 км от Херсона.

Вскоре очевидцы заявили о прилетах в районе воинской части в селе Чернобаевка, тогда как в Новой Каховке были слышны звуки авиации.

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