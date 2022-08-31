Куда белорусы могут поехать без виз в бархатный сезон 3 31.08.2022, 12:33

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Понадобится лишь паспорт и медицинская страховка.

«Минск-Новости» узнали у туристических операторов о направлениях бархатного туристического сезона, для которых необходимы лишь паспорт и медицинская страховка.

Грузия

Колорит этой страны и национальные традиции притягивают туристов во все поры года. А в этом сезоне особым магнитом стали пляжи Черного моря. Девятидневный отдых в Кобулети с включенным трехразовым питанием обойдется от 360 долларов и еще около 200–250 рублей с вас попросит туроператор. Особенностью такого отдыха будет и дорога до места назначения, которая займет три дня в одну сторону на автобусе. Бонусом станет обзорная экскурсия по Тбилиси на пути к морю.

– В течение поездки планируются остановки в гостиницах на территории России, где после ночлега у туристов будет завтрак. Города на маршруте в Грузию и назад разные. Большинство отдыхающих успевают пройтись по улицам и торговым центрам, сделать памятные фото и посетить главные достопримечательности. В такие туры нередко отправляются семьи с детьми, – рассказали в одном из турагентств.

Отдохнуть можно не только в Кобулети, но и в Батуми. Другой туроператор предложил позагорать на Черном море, а потом отправиться в небольшое путешествие по стране. Отдыхающим предлагают посетить город-курорт Боржоми, где их заселят в гостиницу, расположенную в горах. Продолжением дороги домой станет посещения Мцхета, или, как его еще называют, «второго Иерусалима», и Тбилиси. Отдать за такой тур придется минимум 380 долларов без учета туристического сбора.

Если лететь в Грузию на самолете, цена путешествия возрастет более чем в 2 раза.

Объединенные Арабские Эмираты

Для отдыха почти за пять тысяч километров от Беларуси придется подготовить внушительную сумму. Начинается стоимость тура от 1 500 долларов на двоих за 7 ночей. Перелет и завтраки уже включены в стоимость.

– Стоимость тура напрямую зависит от выбранного курорта и отеля, –рассказал сотрудник турагентства Павел. – Сэкономить можно, например, выбрав жилье не возле самого моря. Каждый отель оборудован бассейном, поэтому на морские пляжи, как показывает практика, люди выбираются буквально несколько раз за все время отдыха. Нет необходимости переплачивать за береговую линию, если вы понимаете, что проведете свой отпуск исключительно возле бассейна.

Турция и Египет

Самый бюджетный вариант тура в любую из этих стран обойдется не менее 1 100–1200 долларов на двоих. При счастливом стечении обстоятельств за эти деньги можно и на отдых слетать, и при этом жить 8 дней в отеле по системе all inclusive. Как говорят в турагентствах, такие варианты появляются в случаях, когда кто-то отказывается от своих мест буквально за неделю до вылета. В большинстве своем отдых за такие деньги питания в себя не включает, поэтому вопрос с едой падает непосредственно на плечи туриста. Из вариантов – либо доплатить за завтраки / обеды / ужины в самом отеле, либо питаться продуктами из магазинов.

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