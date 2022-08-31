В Беларуси растет задолженность по кредитам на жилье 31.08.2022, 12:47

Только за месяц сумма выросла почти на 21 миллион.

Задолженность населения по кредитам на начало августа составила 16 млрд 334,6 млн рублей, сообщает Нацбанк. Сумма на 20,7 млн больше, чем месяцем ранее. Этот показатель растет второй месяц подряд. До этого на протяжении трех месяцев этот показатель снижался. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

Напомним, за январь общая задолженность физлиц по кредитам упала на 50,3 млн рублей, за февраль выросла на 38,1 млн рублей, за март — упала на 17,5 млн рублей, за апрель — упала на 129,7 млн рублей, за май — снизилась на 25,9 млн рублей, а за июнь - выросла на 12,1 млн рублей.

Долги по потребительским кредитам за июль снизились до 4 млрд 753,2 млн рублей. Это на 32,1 млн рублей меньше, чем месяцем ранее. Напомним, за февраль падение составило 1,8 млн рублей, за март — 64,4 млн рублей, за апрель — 165,3 млн рублей, за май — 84,7 млн рублей, а за июнь - 65,2 млн рублей. В январе также этот показатель падал.

Объем кредитов на недвижимость по-прежнему растут. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 июля составила 11 млрд 511,6 млн рублей. Эта сумма на 53,7 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Этот показатель растет как в этом году, так и на протяжении 2021-го и 2020-го. К примеру, за июнь общая сумма по кредитам на недвижимость выросла на 78,5 млн рублей.

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