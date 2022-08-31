Ученые расшифровали один из самых загадочных языков древности 31.08.2022, 13:13

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Некоторые из его образцов были получены необычным путем.

Международная группа исследователей сумела расшифровать эламское линейное письмо, образцов которого в мире не так уж много. Некоторые из них были получены не совсем законным путем.

Эламское линейное письмо исипользовалось между 2300 и 1800 гг до н.э. в Эламе — государстве на юго-западе современного Ирана.

В наши дни оно считается одним из самых загадочных — артефактов с этой письменностью насчитывается всего около 40, причем некоторые пребывают не в лучшем состоянии и разобрать надпись на них сложно.

Но группе французских и иранских ученых это удалось. Они представили отчет о проделанной работе в научном журнале Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie. В этом отчете содержится анализ текстов на восьми серебряных кубках.

Команда пишет, что использовала образцы другой письменности, распространенной на Ближнем Востоке в тот период, а также титулы и имена известных современным ученым жителей Элама.

В доказательство своих слов они представили перевод надписи на одном из кубков: «Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его».

В будущем ученые обещали предоставить еще много расшифровок, но их работа уже вызвала ряд этических вопросов.

Ученый мир заинтересовался происхождением кубков, которые послужили материалом для исследования. Выяснилось, что семь из них находились у американского коллекционера иранского происхождения Хушанга Махбубиана. Причем, на не вполне законных основаниях — никаких документов о праве на вывоз древностей с территории Ирана у владельца не было.

Как кубки появились в его коллекции, тоже непонятно. Сам Махбубиан утверждает, что их нашел его отец во время раскопок в Иране. Однако проверить эту информацию невозможно.

Сам коллекционер уже попадал в поле зрения органов защиты правопорядка. В 80-хх годах он нанял грабителей, которые должны были украсть часть его коллекции, чтобы сам владелец смог получить страховку. Преступный замысел вскрылся и коллекционер был признан виновным в организации преступления.

Этот факт вызывает подозрения в отношении законности и этичности исследования кубков, однако Махбубиан отметает все подозрения. Коллекционер утверждает, что они вызваны его иранским происхождением.

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