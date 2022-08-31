Украинские военные ликвидировали опытного офицера РФ через 10 дней после его ранения 6 31.08.2022, 13:29

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Ранее он участвовал в войне в Сирии.

Украинские военные на Харьковщине ликвидировали капитана Северного флота РФ Евгения Козловского. Он командовал ротой разведывательного батальона. Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«Командир роты разведбата 200-й отдельной мотострелковой бригады капитан Козловский Евгений сделал «шаг доброй воли» – официально денацифицировался и демилитаризовался», – написал Штефан.

Российские пропагандисты подтвердили «денацификацию» Козловского. По их данным, украинские военные ранили оккупанта еще в июне вблизи села Дементиевка. Тогда Козловского не госпитализировали, потому что ранение оказалось несерьёзным.

Но уже через 10 дней российского капитана окончательно ликвидировали во время массированного обстрела.

Известно, что Евгений Козловский был родом из Мурманской области. Он уже участвовал в войне - убивал сирийцев. За это его даже награждали медалями. Оккупант пошел на войну против Украины в апреле.

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