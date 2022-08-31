В Гродно задержали журналиста Павла Можейко 4 31.08.2022, 13:32

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Павел Мажейко

Фото: svaboda.org

Причина задержания неизвестна.

В Гродно задержали журналиста Павла Можейко. Причина задержания неизвестна, передает «Белсат».

В 2002-2004 годах Павел Можейко уже был осужден к «химии» за якобы клевету на Лукашенко в статье об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и других оппонентов белорусского правителя.

Журналист вел авторские программы на «Белсате», а затем создал в Гродно «Центр городской жизни». В прошлом году его ликвидировали по иску прокуратуры.

26 апреля 2021 года на Павла Можейко, художника Алеся Пушкина и «других лиц» завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК за якобы реабилитацию и оправдание нацизма. Причина – демонстрация 19 марта на выставке в «Центре городской жизни» портрета белoрусского антисоветского деятеля Евгения Жихара. Позже Павла отпустили, так как «исчезли основания для задержания».

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