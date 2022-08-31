СМИ: На трех встречах за неделю Путин судорожно цеплялся за мебель 16 31.08.2022, 13:44

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Еще больше вопросов вызвала мимика главы РФ.

Как минимум на трех встречах, состоявшихся за последнюю неделю, российский диктатор Владимир Путин вновь демонстрировал странное поведение, что спровоцировало новую волну дискуссий о его здоровье в британских таблоидах.

Как обратил внимание таблоид The Sun, Путин «с каменным лицом» жевал губы и вновь ухватился за стол правой рукой, когда 30 августа слушал доклад главы Росгвардии Виктора Золотова.

Кадры этой встречи показали российские пропагандистские СМИ. The Sun характеризует репортаж как «сюрреалистический», ведь Золотов на камеры доложил Путину предельно далекую от реальности информацию о том, что оккупанты якобы «чувствуют поддержку населения» на захваченных территориях Украины.

Однако еще больше вопросов спровоцировала мимика и поведение Путина на этой встрече, пишет таблоид — в частности его необъяснимое стремление крепко держаться рукой за крышку стола. «Этот жест, по мнению экспертов, может указывать на то, что он пытается остановить бесконтрольное дрожание руки», — пишет The Sun.

The look on Putin’s face when Zolotov says: “We feel the support of the population in the liberated territories." pic.twitter.com/J6I0NDRvCQ — Michael Weiss 🌻🇺🇸🇮🇪 (@michaeldweiss) August 30, 2022

Издание отмечает, что во время короткого разговора с Золотовым Путин «схватился за стол сначала правой рукой, а затем левой — на фоне предположений, что он страдает от ранних признаков болезни Паркинсона». «Несмотря на невозмутимое выражение лица, Путин также кусает губу, сидя за тем же столом, что и во многих других видеороликах госпропаганды», — добавляет издание.

«Крепко вцепившимся в стол» Путина за последние дни видели еще как минимум на двух встречах: с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым (25 августа) и с генеральным директором Аэрофлота Сергеем Александровским (26 августа).

В обоих случаях диктатор, все так же сидя в кресле, держался за угол стола правой рукой — как и в ходе широко обсуждавшейся встречи с Сергеем Шойгу в апреле 2022 года, когда Путин в довершение ко всему сгорбился и втянул шею в плечи.

«Диктатор, которому в октябре исполняется 70 лет, оказался в центре бурных предположений — включая многочисленные публикации — о том, что он болен и потенциально может страдать раком или болезнью Паркинсона, — напоминает The Sun. — Сейчас «препарируется» каждое его публичное появление, тогда как эксперты утверждают, что бывший офицер разведки выглядит более слабым и хрупким, чем когда-либо прежде».

Кремлевские чиновники регулярно отрицают любые предположения о проблемах со здоровьем у российского диктатора, однако на сегодня Путин очень далек от того имиджа мачо, который он долгие годы пытался поддерживать, констатирует британский таблоид.

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