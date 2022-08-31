закрыть
31 августа 2022, среда, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кладут гранаты и выставляют конечности: россияне придумали, как убегать с фронта

5
  • 31.08.2022, 13:51
  • 5,710
Кладут гранаты и выставляют конечности: россияне придумали, как убегать с фронта

В «моду» вошли осколочные ранения.

Те российские военные, которые не желают участвовать в боевых действиях, постоянно придумывают новые лайфхаки. Если в начале войны среди оккупантского войска было модно совершать самострел, то сейчас захватчики устраивают себе осколочные ранения.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, российское изобретение с задачей шарового ранения самому себе прекратило работать где-то с июня, ведь командование войск ввело карательные меры в отношении тех, кто совершил самострел. После этого несколько месяцев желающие скрыться с фронта выставляли из окопов руки или ноги, чтобы в них попали бойцы ВСУ.

Впрочем, подобная тактика не оказалась слишком эффективной, ведь таких «трехсотых» достаточно быстро перестали эвакуировать с передовой.

Из-за получения Украиной нового западного вооружения боевые действия на всех участках фронтов через полгода после начала полномасштабного вторжения не потеряли свою интенсивность. Как и в феврале-марте 2022 года, бойцы ВСУ, ТРО и других формирований наносят оккупационным войскам не массированные, но очень разительные удары.

Каждое применение HIMARS, ударных беспилотников, САУ и других вооружений со стороны защитников Украины, значительно ослабляет способность россиян полноценно вести боевые действия. Ракеты HARM выбивают ПВО оккупантов, давая возможность применять БПЛА и штурмовую авиацию, GMLRS уничтожают линии коммуникаций, склады и штабы захватчиков, что также никак не способствует усилению морально-боевого духа войск РФ.

Поскольку количество нежелающих воевать среди сводного русско-захватнического войска никак не уменьшается, а генералы лишь отдают приказы типа «ни шагу назад», во многих подразделениях оккупантов царят панические настроения.

Все рапорты на увольнение, просьбу в командование отвести группировки в тыл на восстановление и попытки россиян, боевиков и мобилизованных на Донбассе, в штабах упорно игнорируют. Из-за чего захватчикам приходится придумывать новые способы уклониться от нахождения на передовой.

Поэтому российские солдаты вынужденно придумали «новейший» способ оказаться в тылу, не получив при этом наказания от офицеров. Находясь в окопе, они выбрасывали из него гранату и выставляли над ней руку. Всех, кто получил достаточно серьезные осколочные ранения, вынужденно отправляли на лечение в тыл. Более того, в большинстве случаев такие «трехсотые» еще и получали по 3 миллиона рублей компенсации, а если очень повезет, то и вообще оказывались дома с документами о непригодности к дальнейшему прохождению службы.

Однако распространенность такого подхода привела к тому, что на ситуацию обратили внимание командиры высшего звена. Они поняли, что именно происходит на передовой, и начали официально обвинять почти всех «трехсотых» в несоблюдении техники безопасности. Это привело к тому, что солдатам с обломочными ранениями полностью приостановили выплаты компенсаций, даже если травма была получена в результате реального участия в боевых действиях.

Кроме того, недостаток резервов и личного состава в сочетании с большим количеством небоеспособных из-за ранений привели к «решительным реформам» в российской армии. Шойгу и его подчиненные решили пересмотреть условия признания «трехсотых» непригодными к участию в войне. Поэтому недавно вместо того, чтобы отправлять личный состав после лечения на прохождение комиссии, захватчиков просто начали отправлять на фронт.

Особенно ярко такая ситуация проявилась в Луганской области, где мобилизационные рейды добрались до больниц. Так, накануне 24 августа вооруженные отряды «комендатуры» забрали из медицинских учреждений на фронт более 100 травмированных, даже не прошедших лечение и восстановление. Многих «трехсотых» отправили на передовую с гипсами и аппаратами Илизарова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза