Кладут гранаты и выставляют конечности: россияне придумали, как убегать с фронта 5 31.08.2022, 13:51

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В «моду» вошли осколочные ранения.

Те российские военные, которые не желают участвовать в боевых действиях, постоянно придумывают новые лайфхаки. Если в начале войны среди оккупантского войска было модно совершать самострел, то сейчас захватчики устраивают себе осколочные ранения.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, российское изобретение с задачей шарового ранения самому себе прекратило работать где-то с июня, ведь командование войск ввело карательные меры в отношении тех, кто совершил самострел. После этого несколько месяцев желающие скрыться с фронта выставляли из окопов руки или ноги, чтобы в них попали бойцы ВСУ.

Впрочем, подобная тактика не оказалась слишком эффективной, ведь таких «трехсотых» достаточно быстро перестали эвакуировать с передовой.

Из-за получения Украиной нового западного вооружения боевые действия на всех участках фронтов через полгода после начала полномасштабного вторжения не потеряли свою интенсивность. Как и в феврале-марте 2022 года, бойцы ВСУ, ТРО и других формирований наносят оккупационным войскам не массированные, но очень разительные удары.

Каждое применение HIMARS, ударных беспилотников, САУ и других вооружений со стороны защитников Украины, значительно ослабляет способность россиян полноценно вести боевые действия. Ракеты HARM выбивают ПВО оккупантов, давая возможность применять БПЛА и штурмовую авиацию, GMLRS уничтожают линии коммуникаций, склады и штабы захватчиков, что также никак не способствует усилению морально-боевого духа войск РФ.

Поскольку количество нежелающих воевать среди сводного русско-захватнического войска никак не уменьшается, а генералы лишь отдают приказы типа «ни шагу назад», во многих подразделениях оккупантов царят панические настроения.

Все рапорты на увольнение, просьбу в командование отвести группировки в тыл на восстановление и попытки россиян, боевиков и мобилизованных на Донбассе, в штабах упорно игнорируют. Из-за чего захватчикам приходится придумывать новые способы уклониться от нахождения на передовой.

Поэтому российские солдаты вынужденно придумали «новейший» способ оказаться в тылу, не получив при этом наказания от офицеров. Находясь в окопе, они выбрасывали из него гранату и выставляли над ней руку. Всех, кто получил достаточно серьезные осколочные ранения, вынужденно отправляли на лечение в тыл. Более того, в большинстве случаев такие «трехсотые» еще и получали по 3 миллиона рублей компенсации, а если очень повезет, то и вообще оказывались дома с документами о непригодности к дальнейшему прохождению службы.

Однако распространенность такого подхода привела к тому, что на ситуацию обратили внимание командиры высшего звена. Они поняли, что именно происходит на передовой, и начали официально обвинять почти всех «трехсотых» в несоблюдении техники безопасности. Это привело к тому, что солдатам с обломочными ранениями полностью приостановили выплаты компенсаций, даже если травма была получена в результате реального участия в боевых действиях.

Кроме того, недостаток резервов и личного состава в сочетании с большим количеством небоеспособных из-за ранений привели к «решительным реформам» в российской армии. Шойгу и его подчиненные решили пересмотреть условия признания «трехсотых» непригодными к участию в войне. Поэтому недавно вместо того, чтобы отправлять личный состав после лечения на прохождение комиссии, захватчиков просто начали отправлять на фронт.

Особенно ярко такая ситуация проявилась в Луганской области, где мобилизационные рейды добрались до больниц. Так, накануне 24 августа вооруженные отряды «комендатуры» забрали из медицинских учреждений на фронт более 100 травмированных, даже не прошедших лечение и восстановление. Многих «трехсотых» отправили на передовую с гипсами и аппаратами Илизарова.

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