«Когда мои дети закончили школу, просто перекрестилась» 2 31.08.2022, 13:59

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История о поборах в минской школе всколыхнула белорусов.

Читательница телеграм-канала «Баста!» рассказала о поборах в минской школе № 128:

«128-я минская школа. Поборы просто колоссальные, деньги собирали абсолютно на все!

Классный кабинет переоборудовали полностью за счет родителей: доска, шкафы, встроенные шкафы, столы, стулья, жалюзи, экраны на радиаторы отопления, взносы на классные расходы, взносы на школьные расходы, взносы в попечительский совет.

Все ремонты — полностью из кармана родителей. И, вишенка на торте: купили личный ноутбук для классного руководителя!»

История о поборах в 128-й школе оказалось очень популярной и буквально всколыхнула читателей телеграм-канала.

Еще одна из читательниц ответила на нашумевший пост:

«Я прочитала историю про ноутбук. Я даже не представляю, как технически такая покупка может быть организована. Разве ж учительница пришла и сказала: «Так, все скидываемся мне на гаджет?»

Наверняка кто-то из родительского комитета подкинул эту прекрасную мысль родителям, а те поддержали и сдали деньги. Сначала сами развращают учителей на взятки, а ноутбук ей и является, а потом кричат о том, что поборы высокие. Мне большинство белорусов никогда не понять. Их девиз по жизни — «а можа так і трэба».

Я даже цветы не несу. Кому их там нести? Тем, чьими усилиями страна в таком положении? И 1 сентября мои дети не ходят в школу. Все линейки проходят без нас. Я считаю, что школы должны чувствовать это презрение».

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