Невзоров назвал главного претендента на пост Шойгу 14 31.08.2022, 14:02

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Александр Невзоров

Его военные навыки и личные качества позволят Украине добиться еще больше успехов на фронте.

В Российской Федерации пост министра обороны вместо Сергея Шойгу может занять Виктор Золотов, который сейчас является главнокомандующим войсками нацгвардии РФ.

«Очень возможно, что министром обороны РФ станет Золотов», - написал российский оппозиционный журналист и ведущий Александр Невзоров в своем канале в Telegram.

Журналист намекнул, что на посту министра обороны Золотов не создаст проблемы Украине, поскольку не наделен высоким уровнем интеллекта.

«Возможно, Золотов станет министром обороны вместо Шойгу. Очень возможно. Переживать по этому поводу не стоит. Определенные проблемы для Украины на фронте мог бы создать министр с айкью (коэффициент интеллекта, IQ 91-100 считается средним уровнем развития умственных способностей - ред.) хотя бы 25, а не твердые 7, как у Золотова», - поделился ведущий.

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