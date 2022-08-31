Врачи назвали витамины, которые помогут укрепить нервную систему 31.08.2022, 14:06

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Один из них — витамин С.

Однозначно сказать, что одни витамины полезны для нервов, а другие для пищеварения сложно. Все витамины и микроэлементы каким-то образом влияют на все системы и органы. Какие заболевания нервной системы точно связаны с дефицитом витамина В рассказали доктора, пишет medicina.ua.

По их словам, при дефиците витамина В1 (тиамина) развивается поражение головного мозга (энцефалопатия). Этот витамин содержится в крупах, орехах, птице, свинине, и других продуктах. Поэтому никакие ограничения в еде не должны создавать нехватку тиамина. Разве только человек увлекается монодиетами или совсем скудно питается.

Однако даже при полноценном питании у человека может возникнуть дефицит витамина В1 из-за нарушения его всасываемости. Такая проблема может возникнуть при тяжелых воспалительных болезней ЖКТ и чрезмерном увлечении абсорбентами. Также причиной нарушения усвояемости может стать дефицит магния.

Нехватка сразу нескольких видов витамина В — В1, В6, В9 и В12 — может спровоцировать увеличение уровня гомоцистеина, большое количество которого увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых патологий.

Также полноценная работа нервной системы невозможна без витаминов С и Е. Головной мозг очень нуждается в витамине С, который подавляет воспалительные процессы и предотвращает нейродегенеративные болезни, в том числе и Альцгеймер. Одна из задач витамина Е в головном мозге связана с когнитивными функциями: помнить, думать, принимать решения.

Также важны для головного мозга и микроэлементы: кальций, фосфор, цинк, магний, марганец, медь. Все они взаимосвязаны и отдать приоритет чему-то одному сложно.

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