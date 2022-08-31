Из-за взрывов в Крыму оккупанты начали прятать боеприпасы и оружие на свинофермах 10 31.08.2022, 14:14

3,428

Всего на территории полуострова прогремело 43 взрыва.

Российские оккупанты в Крыму прячут свое оружие и боеприпасы на складах с углем и свинофермах. Так они начали делать после мощных «прилетов» по Крыму. Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает «Эспрессо».

Он добавил, что многие граждане, живущие на территории полуострова, поддерживают «бавовну». По его подсчетам, всего в разных городах в Крыму произошло 43 взрыва.

«Оккупанты начали размещать свои военные склады и склады оружия на базах складов с углем или свинофермах. Это делают, чтобы ВСУ не имели информации о местах хранения оружия», – сказал Эскендер Бариев.

При этом оккупанты запрещают российским пропагандистам сообщать о взрывах на военных объектах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».