Контрнаступление на Херсон: ВСУ освободили более 50 населенных пунктов с помощью тактики НАТО 3 31.08.2022, 14:22

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Такая тактика позволяет выбивать врага с минимальными потерями для своей армии.

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге применяют тактику стран НАТО, которая заключается в постепенном освобождении захваченных оккупантами территорий с минимальными потерями. Такая тактика предполагает создание предпосылок для освобождения того или иного населенного пункта, после чего проводится локальная наступательная операция.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишет ТСН. Также он отметил, сколько примерно населенных пунктов уже удалось освободить украинской армии на Херсонщине.

«Таким образом на территории Херсонской области с минимальными потерями уже освобождены более 50 населенных пунктов», – рассказал эксперт.

Кроме этого, ВСУ прибегают и к российской тактике – берут под контроль логистические пути российских захватчиков.

«Это ситуация, когда блокируются пути поставки боекомплекта, горюче-смазочных материалов, устраняется возможность вывоза раненых и проведения ротации. Россияне применили эту тактику во время боев за Лисичанск и Северодонецк. Аналогичную ситуацию ВСУ создали сегодня на правом берегу Днепра», – объясняет Снегирев.

Российская группировка, которая сейчас находится на правом берегу Днепра, оказалась перед угрозой тактического окружения и отрезана от тыловых баз снабжения.

«Простой выбор – сдаваться в плен, вплавь форсировать Днепр или пытаться отодвинуть ВСУ на расстояние, которое не позволяет держать под огневым контролем логистическую составляющую», – говорит эксперт.

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