ИТ-сектор Беларуси потерял более 10 тысяч человек с начала этого года 31.08.2022, 14:25

Такими темпами до конца года эта цифра может вырасти вдвое.

В ИТ-секторе чуть замедлился отток специалистов, но цифры по увольнениям по-прежнему высокие. За июль из компаний ушло 3+ тысячи человек — в два раза больше, чем год назад, следует из официальных данных. За семь месяцев уволившихся специалистов уже больше, чем за весь прошлый год, пишет devby.io.

С учетом упавшего найма чистый отток кадров из ИТ с начала года уже превысил 10000 человек. Такими темпами до конца года эта цифра может вырасти вдвое.

С апреля численность уволенных специалистов из ИТ стабильно держится выше 3 тысяч. Пока рекордным в этом году является июнь — почти 3,8 тысячи. В июле уволилось на 18% меньше.

Спрос на ИТ-специалистов сильно не дотягивает до первого квартала. В июне–июле компании нанимали 900+ человек в месяц (в 1 кв. — около 1,5 тысячи). Столько же новых специалистов было трудоустроено в апреле. В мае случился самый большой провал в этом году — найм упал до 800 человек.

Уволилось из компаний с начала года больше 18 тысяч специалистов — в два раза больше, чем за январь–июль 2021 года. Более того за весь прошлый год уволенных меньше (почти 17 тысяч человек), чем за семь месяцев этого года.

Чистый отток кадров за июль составил 2,1 тысячи специалистов, за семь месяцев — 10,3 тысячи.

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