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В Новой Каховке ВСУ ювелирно подорвали склад и технику оккупантов

  • 31.08.2022, 14:47
В Новой Каховке ВСУ ювелирно подорвали склад и технику оккупантов

Местные жители сообщили о мощной детонации боеприпасов.

В Херсонской области снова раздаются взрывы: неспокойно в Новой Каховке, где зафиксирован очередной «прилет» по складам оккупантов.

О масштабном «хлопке» в Новой Каховке со ссылкой на очевидцев сообщают местные телеграмм-каналы.

Отмечается, что после взрывов в небо поднялся столб дыма – предварительно со стороны объектов частной производственно-коммерческой фирмы «Арис», территорию которой захватили российские военные. Местные жители слышат мощную детонацию боеприпасов.

Предварительно инсайдеры информируют об уничтожении состава БК и техники оккупантов.

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