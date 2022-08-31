Нельзя пересаживаться за другую парту, звонить только родным: какие правила прописали в «школьном госстандарте»
- 31.08.2022, 14:54
Новые правила будут действовать во всех школах уже с сентября.
С сентября во всех школах страны вводится государственный школьный стандарт. «Наша ніва» выделила его основные моменты.
Этот документ регламентирует вопросы организации образовательного процесса и взаимоотношений учащихся и учителей. Например в нем прописаны нюансы пользования мобильными телефонами.
Так, школьники во время занятий должны выключать звук на телефонах и оставлять их в специальных коробках. На уроке заглянуть в мобильник можно только с разрешения учителя, а на перемене звонить родственникам можно только в случаях неотложной необходимости. Снимать на видео без разрешения учителя запрещено.
Если школьник нарушит правила, придется писать объяснительную. При повторном нарушении телефон заберут и вернут только после разговора директора с родителями.
Также детям нельзя пересаживаться за другую парту без разрешения учителя, покидать учреждение образования до окончания учебных занятий без согласования.
Прописано, что на уроках и перерывах нельзя играть в азартные игры и «проводить операции спекулятивного характера».
Дети также обязаны участвовать в мероприятиях общественно полезного труда.
В документе закреплены права и обязанности педагогических работников. Например, продвигать здоровый образ жизни. Нельзя заниматься репетиторством, если это приводит к конфликту интересов.
И никакой политики.
«Педагогическим работникам запрещается использовать образовательный и воспитательный процессы в политических целях или для принуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Беларусь и актам законодательства», — сказано в госстандарте.