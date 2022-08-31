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Нельзя пересаживаться за другую парту, звонить только родным: какие правила прописали в «школьном госстандарте»

  • 31.08.2022, 14:54
Нельзя пересаживаться за другую парту, звонить только родным: какие правила прописали в «школьном госстандарте»

Новые правила будут действовать во всех школах уже с сентября.

С сентября во всех школах страны вводится государственный школьный стандарт. «Наша ніва» выделила его основные моменты.

Этот документ регламентирует вопросы организации образовательного процесса и взаимоотношений учащихся и учителей. Например в нем прописаны нюансы пользования мобильными телефонами.

Так, школьники во время занятий должны выключать звук на телефонах и оставлять их в специальных коробках. На уроке заглянуть в мобильник можно только с разрешения учителя, а на перемене звонить родственникам можно только в случаях неотложной необходимости. Снимать на видео без разрешения учителя запрещено.

Если школьник нарушит правила, придется писать объяснительную. При повторном нарушении телефон заберут и вернут только после разговора директора с родителями.

Также детям нельзя пересаживаться за другую парту без разрешения учителя, покидать учреждение образования до окончания учебных занятий без согласования.

Прописано, что на уроках и перерывах нельзя играть в азартные игры и «проводить операции спекулятивного характера».

Дети также обязаны участвовать в мероприятиях общественно полезного труда.

В документе закреплены права и обязанности педагогических работников. Например, продвигать здоровый образ жизни. Нельзя заниматься репетиторством, если это приводит к конфликту интересов.

И никакой политики.

«Педагогическим работникам запрещается использовать образовательный и воспитательный процессы в политических целях или для принуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Республики Беларусь и актам законодательства», — сказано в госстандарте.

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