Мощные взрывы в Херсоне: уничтожена колонна армии РФ
- 31.08.2022, 14:58
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Оккупантов в городе и окрестностях атаковали второй раз за день.
Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 31 августа, второй раз за день прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает «Суспільне».
«В Херсоне слышны звуки мощных взрывов», - говорится в сообщении.
После 14.00 в сети появились сообщения о взрывах под Херсоном. Местные жители пишут, что была уничтожена колонна оккупантов.
Об этом стало известно из херсонских Telegram-каналов.
По предварительной информации, взрыв произошел в районе Антоновки под Херсоном.
Некоторые местные каналы сообщают, что россияне потеряли колонну двигавшейся на шоссе техники.
Вооруженные силы Украины пока не комментировали удар по оккупантам.