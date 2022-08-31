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Мощные взрывы в Херсоне: уничтожена колонна армии РФ

  • 31.08.2022, 14:58
  • 1,978
Мощные взрывы в Херсоне: уничтожена колонна армии РФ

Оккупантов в городе и окрестностях атаковали второй раз за день.

Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 31 августа, второй раз за день прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает «Суспільне».

«В Херсоне слышны звуки мощных взрывов», - говорится в сообщении.

После 14.00 в сети появились сообщения о взрывах под Херсоном. Местные жители пишут, что была уничтожена колонна оккупантов.

Об этом стало известно из херсонских Telegram-каналов.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе Антоновки под Херсоном.

Некоторые местные каналы сообщают, что россияне потеряли колонну двигавшейся на шоссе техники.

Вооруженные силы Украины пока не комментировали удар по оккупантам.

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