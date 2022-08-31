Врач рассказал, как собаки влияют на здоровье хозяев 31.08.2022, 15:01

На здоровье положительно влияет просто физическое пребывание рядом с животными.

Если вы заметили, что чувствуете себя спокойнее и счастливее рядом со своим четвероногим другом, вы не одиноки. Недавнее исследование показало, что люди, которые проводили время с собакой-терапевтом в отделении неотложной помощи, сообщали о том, что после этого они испытывали меньше боли.

Результаты не стали неожиданностью для Джейн Манно, доктора медицинских наук, психолога клиники Кливленда, пишет lenta.ua.

«Просто физически пребывание рядом с животными высвобождает в мозге некоторые положительные нейротрансмиттеры», — сказала доктор Манно. «Исследования показали серотонин и дофамин, так что есть биологический компонент. Он снижает кровяное давление, снижает уровень гормона стресса кортизола».

Доктор Манно сказала, что помимо физической связи люди, похоже, также имеют сильную эмоциональную связь со своими собаками. Часто собака может чувствовать настроение своего владельца, особенно если он чувствует тревогу или депрессию.

Она сказала, что в некоторых случаях она порекомендует пациенту завести собаку, если он испытывает такие проблемы с психическим здоровьем. Это потому, что собаки могут помочь им чаще выходить из дома, почувствовать целеустремленность, а также помочь справиться с чувством одиночества.

Не говоря уже о том, что собаки любят безоговорочно, поэтому они не будут осуждать.

Доктор Манно сказала, что если вы не можете завести собственную собаку, вы всегда можете подумать о том, чтобы стать волонтером в приюте.

«Это заставляет вас чувствовать себя хорошо. Это обязательство. Вы делаете что-то для общего блага, вы также встречаетесь с людьми и с животными. Так что да, есть много преимуществ, и это выводит вас из дома, особенно если кто-то все время изолируется», — отметила она.

Доктор Манно сказала, что хотя собаки и полезны для некоторых людей, важно убедиться, что у вас есть время и ресурсы, чтобы позаботиться о них. Она также не рекомендует заводить животное, если вы живете в нестабильной семье.

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