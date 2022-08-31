Минчане: На станции метро «Немига» было задымление, а на «Купаловской» пропал свет 31.08.2022, 15:12

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Объяснение минского метрополитена.

Читатели сообщили в редакцию «Зеркало» о нештатной ситуации в минском метро: на «Немиге» заметили задымление, а на «Купаловской» на некоторое время пропал свет.

«На «Немиге» в метро задымление. Состав проехал дальше без остановки», — сообщил нам читатель.

Другой подписчик сообщил, что станция метро «Немига» временно закрыта.

Еще один пассажир рассказал, что в 13.27 на станции метро «Купаловская» пропал свет.

В телеграм-канале минского метрополитена прокомментировали инцидент:

«31 августа с 13.35 до 14.20 по техническим причинам на вход и выход для пассажиров была закрыта станция метро «Немига». Поезда следовали без остановки на данной станции. Метрополитен работает в штатном режиме. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства».

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