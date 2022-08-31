Глава МИД Литвы назвал Беларусь «частично оккупированной страной» 6 31.08.2022, 15:20

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Габриэлюс Ландсбергис

фото: epa

Забор на границе подготовит Литву на случай «гибридного нападения».

Беларусь — частично оккупированная страна. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью «Радыё Свабода».

Политик обсуждал Беларусь в контексте возведения Литвой забора на границе. По мнению Ландсбергиса, завершение строительства барьера подготовит Литву на случай «гибридного нападения».

— [Забор] отбивает охоту режима посылать людей (нелегальных мигрантов — прим. ред), так как еще год назад это было слишком просто, — отметил политик.

На вопрос, как это отразится на отношениях с официальным Минском глава МИД Литвы сказал:

— Это очень хороший вопрос, и я думаю, что он немного более стратегического характера. Знаете, у нас должны быть серьезные дебаты. Какие отношения с Минском? Каких отношений мы хотим с Минском и какого будущего для себя хотел бы Минск? Поэтому я думаю, что без ответа на эти вопросы нельзя ответить на вопрос, который вы поднимаете. Какое политическое будущее Беларуси? Это еще независимая страна? Насколько она независима? Если бы был такой термин, мы бы назвали ее (Беларусь — прим. ред) «частично оккупированной страной».

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