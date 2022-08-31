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Украинские военные ударили по нескольким «артериям» россиян на юге

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  • 31.08.2022, 15:23
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Украинские военные ударили по нескольким «артериям» россиян на юге

У оккупантов значительные потери.

Украинские военные ударили по нескольким точкам россиян на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии», - говорится в сообщении.

По данным ОК, ВСУ удалось закрепить огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

«Подтвержденные потери врага составляют 15 рашистов, 3 танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс «Тор», ударно-разведывательный беспилотник «Форпост», 6 единиц авто-бронетехники и 2 склады боеприпасов», - добавляют военные.

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