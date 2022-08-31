Дуня Миятович призвала не создавать визовых ограничений активистам из Беларуси 13 31.08.2022, 15:27

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Комиссар Совета Европы по правам человека выступила с заявлением.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала страны-члены организации не усложнять возможности получения виз и легализации для общественных активистов и правозащитников из Беларуси и России.

«В настоящее время они являются объектом репрессий и преследований со стороны своих соответствующих правительств, и им нужна постоянная поддержка государств-членов Совета Европы для преодоления рисков и проблем, с которыми они сталкиваются, независимо от того, уехали они или остались в своих странах», – заявила Миятович.

По ее словам, важно, чтобы активисты, уехавшие из России или Беларуси от преследования, нашли «безопасность и максимальную стабильность».

Пока же, говорит комиссар Совета Европы, усложняется выдача виз, в том числе гуманитарных – на них вводят квоты, «которых недостаточно для удовлетворения требований всех заинтересованных сторон». А требование «подачи заявления [на визу. — ред.] из страны происхождения может оказаться невыполнимым для тех активистов, которые уже сбежали и не могут вернуться домой».

«Некоторые европейские страны начали ограничивать или даже прекратили выдачу виз или видов на жительство гражданам России и Беларуси в целом в ответ на военную агрессию России в Украине. Сообщается, что такие ограничения осложнили выезд из страны, в том числе для активистов гражданского общества, правозащитников и независимых журналистов. Правозащитники пояснили, что общий запрет на туристические визы для всех граждан России или Беларуси, даже за исключением, может иметь серьезные последствия для тех, кому необходимо быстро и незаметно покинуть Россию, в том числе для тех, кто может подвергнуться преследованию по мотивам, связанным с их оппозицией войне в Украине», – отметила Миятович.

Также она призвала «уделять больше внимания поддержке российских и белорусских активистов гражданского общества и журналистам, в котором они нуждаются по прибытии в безопасное место назначения в Европе».

Недоверие по гражданству

Обращает комиссар Совета Европы внимание и на то, что «в некоторых случаях на них влияет растущее недоверие некоторых органов власти и компаний частного сектора к любому, кто является россиянином или белорусом». В том числе в вопросе регистрации правозащитных организаций или СМИ.

Правозащитники, с которыми я разговаривал, все подчеркивали важность поддержки тех, кто остался извне, в том числе адвокатов, представляющих задержанных там правозащитников и которые также сами подвергаются преследованиям. Это правда, что чем больше правозащитников покидают страну, тем больше она подвергается риску дальнейшего отступления от прав человека.

Миятович подчеркнула, что «государства должны публично признать первостепенную роль гражданского общества в России и Беларуси в борьбе за права человека, демократию и верховенство права в своих странах и оказывать им постоянную поддержку всеми доступными средствами». Это, по ее словам, касается как выехавших, так и тех, кто остался на родине.

«Предоставление правозащитникам и активистам гражданского общества стабильного проживания в принимающих странах, облегчение их работы и предоставление им и их родственникам социальных пособий является важным шагом в обеспечении того, чтобы они могли возобновить свою деятельность в безопасных и благоприятных условиях. Процесс регистрации их новых юридических лиц и их функционирование, в том числе их доступ к финансированию, должны быть упрощены при обеспечении надлежащих гарантий, адаптированных к их конкретной ситуации, включая защиту персональных данных», – говорит комиссар по правам человека.

Миятович отметила, что активисты гражданского общества, правозащитники и независимые журналисты из Беларуси и России являются «естественными партнерами Совета Европы, поскольку они разделяют те же ценности и мужественно продолжают работать во имя прав человека, демократии и верховенства закона».

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