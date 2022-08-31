Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье3
- 31.08.2022, 15:29
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Конвой стартовал из Киева рано утром.
Об этом сообщает Spiegel.
Как пишет издание со ссылкой AFP и Reuters, миссия прибыла в город примерно на 20 автомобилях, в том числе на машине скорой помощи. Конвой стартовал в Киеве рано утром по немецкому времени.
«В Запорожье группа экспертов во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна оценить ситуацию на Запорожской АЭС и, по словам Гросси, "насколько это возможно, стабилизировать ее», - добавляет издание.
Как сообщалось, в среду, 31 августа, Россия обстреляла Энергодар, где находится Запорожская АЭС, куда именно сегодня должна прибыть миссия МАГАТЭ.