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Топ-5 фильмов с загадочным сюжетом

  • 31.08.2022, 15:44
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Топ-5 фильмов с загадочным сюжетом

От них захватывают дух.

Не знаете, чем заняться вечером? «Униан» предлагаем посмотреть 5 крутых фильмов, от которых захватывает дух.

«Все самое лучшее»

Фильм рассказывает о сыне влиятельных родителей, который влюбляется в обычную девушку. Девушка тоже без памяти влюбляется в красавчика, даже не подозревая, что у него есть психические расстройства. В главных ролях снялись Райан Гослинг и Кирстен Данст.

«Экзамен»

Одна известная компании объявила поиск нового сотрудника. На одну вакансию пришли восемь кандидатов. Но пройдет лишь тот, кто правильно ответит на один единственный вопрос. Вся загвоздка в том, что ни один из кандидатов так и не услышал этот вопрос. Поэтому каждому из них придется догадаться, о чем идет речь.

«Иллюзия обмана»

В центре сюжета четыре фокусника, которые с помощью своих талантов занимаются ограблениями. Конечно, в это дело вмешивается полиция, но ее сотрудники не верят в магию. Им предстоит понять, действительно ли фокуснике обладают неким даром или просто одурачивают людей.

«Прежде чем я усну»

Однажды 20-летняя девушка попадает в аварию, в результате которой теряет память. Позже картина показывает, что ей уже 40 лет и она каждый день просыпается в неизвестном доме с неизвестным мужчиной. Окружающие дают ей разную информацию, но правдива ли она. Это и предстоит выяснить главной героине, чтобы понять, кто она на самом деле и что с ней произошло.

«Одержимость»

Перспективный финансист перед командировкой решает зайти в кафе, где встречает свою бывшую девушку, исчезнувшую несколько лет назад. Он решается проследить за ней, чтобы понять, что тогда произошло. На пути к своей цели он встречает другую девушку Лизу, которая может быть в курсе тех странных событий.

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