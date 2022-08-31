Сеть пиццерий Papa John's закрывает свои последние рестораны в Беларуси
- 31.08.2022, 15:46
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1 сентября - последний рабочий день американской сети в нашей стране.
Американская сеть пиццерий Papa John’s уходит из Беларуси. 1 сентября — последний рабочий день двух оставшихся в Минске ресторанов: на Немиге, 12А и Могилевской, 4 В. Об этом белорусское представительство сети сообщило в Instagram.
«Успейте потратить бонусные баллы, накопленные в нашей программе лояльности «Папа Бонус», сделав заказ онлайн на сайте или в приложении с доставкой», — сообщили в уведомлении.
Рестораны сети в Беларуси стали закрываться еще весной.