Актуальная карта войны в Украине от Британии: какова ситуация на фронтах 31.08.2022, 15:56

4,424

Украинские военные продолжают наступление на южном фронте.

ВСУ наносят удары на трех направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Согласно данным британской разведки, ситуация на южном фронте не изменилась. Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступательные атаки вдоль линии фронта в Херсонской области. Украинские войска пытаются прорвать оборону россиян на трех направлениях.

Тем временем российские войска стягивают все больше техники и войск на южное направление, чтобы помешать ВСУ осуществить наступление.

Что касается восточного фронта, то там оккупанты пытаются продвигаться в районе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, но успехов не имеют.

Напомним, ранее британская разведка подтвердила, что Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте.

При этом, по данным британцев, Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть бреши мобильными резервными подразделениями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».