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Главы МИД ЕС договорились приостановить упрощение визовых процедур для россиян

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  • 31.08.2022, 16:10
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Главы МИД ЕС договорились приостановить упрощение визовых процедур для россиян

Шенгенские визы для граждан РФ подорожают.

На совещании глав МИД стран Евросоюза в Праге решено приостановить все действующие соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ. Об этом пишет Reuters (перевод — liga.net) со слов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Решение о приостановке упрощенного режима предоставления виз для граждан России является компромиссным, так как ряд стран Евросоюза, в частности, Франция и Германия, не готовы поддержать полный запрет на выдачу россиянам туристических шенгенских виз, который уже введен на национальном уровне в Чехии, Эстонии и нескольких других странах ЕС.

Приостановка соглашений с Россией об упрощенном режиме предоставления виз означает, что граждане РФ смогут и далее получать шенгенские туристические визы, однако им придется в общем случае дольше ждать, больше платить и собирать больше документов.

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