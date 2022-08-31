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Оккупанты попали в западню: бойцы ВСУ заманили солдат РФ на мины

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  • 31.08.2022, 16:15
  • 5,280
Оккупанты попали в западню: бойцы ВСУ заманили солдат РФ на мины

Россияне подорвались на собственных минах.

В результате обманных действий бойцов Вооруженных сил Украины группа российских оккупантов попала на мины, установленные ранее захватчиками.

Украинские защитник по телефону сообщили оккупантам РФ в Мариуполе ложную информацию о том, что якобы в одном из зданий находятся бойцы Азова. Россияне решили проверить поступивший сигнал, пишет британское издание The Mirror (перевод - «Главред») со ссылкой на информацию от мэра Мариуполя.

При этом захватчики РФ направились по указанным координатам в надежде захватить или уничтожить «азовцев». Однако вместо этого они подорвались на собственных минах, которые ранее были размещены российскими же солдатами.

Британские журналисты добавили, что в результате один российский военный был уничтожен, а другой был госпитализирован с оторванной ногой. Предположительно, сейчас он находится в больнице в Донецке.

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