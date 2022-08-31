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«Муж из Европы везет все, что может, ибо оно там дешевле, чем у нас»

  • 31.08.2022, 16:22
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«Муж из Европы везет все, что может, ибо оно там дешевле, чем у нас»

Белорусы рассказали, есть ли у них сбережения и на сколько их хватает.

Почти половина белорусов, по некоторым данным, не имеет сбережений, точнее — в случае потери дохода денег им хватит не больше, чем на месяц. «Зеркало» спросило белорусов, насколько спокойно они себя чувствуют в плане сбережений на случай потери дохода.

Ирина рассказала, что несмотря на стабильную работу, ее семье не удается сформировать значимые сбережения. Она работает в госструктуре, зарплата — около 800 рублей в месяц. Ее муж с мая трудится дальнобойщиком в Латвии. Два месяца проводит за границей, месяц — дома. Зарабатывает 80 евро в день.

— После его первой каденции нам удалось что-то отложить, но эти деньги пошли на сборы ребенка в школу. Еще 800 евро осталось на 2 месяца нам с ребенком прожить. Со следующей каденции планируем хоть что-то отложить. Хотя при таких ценах в нашей стране это будет сделать трудно, — написала нам Ирина и дополнила. — Муж из Европы везет все, что может, ибо оно там дешевле, чем у нас.

Похожая история у Марины. При зарплате выше средней по стране ей удается накопить средств, которых хватит не больше чем на два месяца.

—Живу одна, причем есть в собственности квартира и машина. Но отложить не получается иногда вообще ничего. В итоге квартира, которую я купила год назад, до сих пор полупустая, потому что цены на мебель — просто ужас. Но на квартиру я тоже не насобирала, а купила ее из денег, которые были от продажи старой квартиры. Раньше я никогда не смотрела на цены в продовольственных магазинах, а сейчас очень даже смотрю, — рассказала Марина.

Сергей говорит, что получается от 600 до 1500 рублей, его супруга — 950 рублей. Семья не тратит много, живет по принципу «работа-дом и в выходные выехать куда-то».

— Снимаем двушку за 220 долларов. Коммуналка — 85 рублей. Заправка авто — порядка 250−350 рублей в месяц. Есть дочь, значит, есть траты на школу. Около 100 рублей уходит на ее кружки. В кафе и рестораны ходим максимум один раз в месяц и то не всегда. Одежду покупаем обычно бюджетную. А вот обувь подороже, чтобы была нормальная, примерно по 200 рублей за пару.

В конце месяца у семьи остается около 100−200 рублей. В случае непредвиденных трат или необходимости лечить, например, зубы накопления тут же испаряются.

— Собрали за год не более 1000 долларов. Даже отдых за эти деньги не позволишь для всей семьи, — признается Сергей.

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