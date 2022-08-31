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Эксперты рассказали, у каких фруктов и овощей не стоит удалять кожуру

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  • 31.08.2022, 16:30
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Эксперты рассказали, у каких фруктов и овощей не стоит удалять кожуру

В кожуре может содержаться огромное количество полезных веществ.

Зарубежные эксперты рассказали, у каких овощей, фруктов и ягод не стоит удалять кожуру. По словам специалистов, в так называемых отходах кроется огромное количество полезных веществ, пишет orthodox.od.ua.

Некоторые люди стараются очистить вишню и виноград тщательным образом. Данная работа не только трудоемка, но и не нужна, так как теряется большое количество антиоксидантов и питательных веществ. Кожица персиков, груш и слив содержит много клетчатки и антиокислителей. Исследования показали, что удаление персиковой кожицы приводит к снижению количества полезных веществ на 13-48%.

Что касается поверхности яблок, то она содержит нерастворимые волокна, витамины С и А, флавоноид кверцетин. В то же время речь идет о пестицидах, поэтому следует хорошо промывать данные фрукты и покупать их у проверенного поставщика. Кожица томатов имеет высокую концентрацию нарингенина, уменьшающего воспаление и защищающего от некоторых заболеваний, хотя необходимы дополнительные исследования. Увеличивается и доступность некоторых питательных веществ.

Часто потребители удаляют шкурку киви, хотя она достаточно ценна, так как имеет в своем составе аскорбиновую кислоту и ту же клетчатку. Огурцы также не стоит лишать ценных составляющих, среди которых калий, витамин К. Овощ достаточно промыть и обтереть полотенцем.

Хозяйки лишают баклажаны и кабачки их кожицы, в которой имеют место флавоноиды и магний, другие важные вещества. Если картофель собственноручно выращенный, то его не рекомендуется чистить слишком тщательно. Кожура содержит клетчатку, железо, витамин С, калий и фолиевую кислоту. Лучшее решение - использовать щетку растительного происхождения. Стоит сохранить и кожуру цитрусовых фруктов, и представителей семейства тыквенных.

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