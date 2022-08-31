ВСУ закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами 31.08.2022, 16:33

Кроме того, нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами и средствам ПВО россиян на юге Украины.

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на южном направлении. Закреплен огневой контроль над основными переправами захватчиков. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на Оперативное командование «Юг».

- Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии. Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами, - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют:

- 15 оккупантов;

- 3 танка Т-72;

- зенитно-ракетный комплекс «Тор»;

-ударно-разведывательный беспилотник «Форпост»;

- 6 единиц авто-бронетехники;

- 2 склада боеприпасов.

Напомним, что контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа.

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