BBC: Бойцы ВСУ ликвидировали элитный отряд спецназа Росгвардии 9 31.08.2022, 16:47

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Уничтожены по меньшей мере 18 спецназовцев элитного подразделения «Меркурий».

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили по меньшей мере 18 спецназовцев элитного подразделения «Меркурий» оккупантов РФ из Росгвардии. BBC удалось подтвердить ликвидацию по меньшей мере 10 сотрудников Росгвардии из Смоленска.

Отмечается, что ранее ветеранская организация из российской Пензы опубликовала видео, на котором показан мемориальный уголок в расположении 26 отряда спецназа Меркурий. При этом на столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.

Уточняется, что до этого украинские журналисты сообщили об артобстреле расположения Меркурия в Харьковской области, в ходе которого отряд, предположительно, понес потери.

ВВС удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев РФ, среди них:

- майора Виктора Слушкина;

- старшего прапорщика Александра Вишнякова;

- прапорщика Павла Степаненко;

- сержанта Максима Трегубенко;

- ефрейтора Ярослава Симакова;

- лейтенанта Никиты Цвиренко;

- старшего лейтенанта Анатолия Ежова.

Что фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% предполагаемых погибших из «Меркурия») опознать пока не удалось.

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