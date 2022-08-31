«МакДональдс» поднял цены в Беларуси 5 31.08.2022, 16:55

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Гамбургер стоит уже больше 3 рублей.

«МакДональдс» постепенно повышает цены на позиции в меню в течение 2022 года. На днях в белорусских ресторанах сети произошло очередное подорожание— и гамбургер теперь стоит 3,1 рубля, пишет realt.by.

Чизбургер и чикенбургер — по 3,5 рубля. Биг-мак — 8 рублей, биг-тейсти — 12 рублей. Маленькая картошка стоит тоже больше 3 рублей (3,1), средняя — 4 рубля.

Напомним, «МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Сеть развивает компания «КСБ Виктори Рестораны», которая контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым. В марте он был задержан в Казахстане по подозрению в хищении в особо крупном размере. В июле срок его содержания под стражей продлили еще на месяц.

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