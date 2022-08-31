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The Sun: У Путина есть признаки болезни Паркинсона

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  • 31.08.2022, 17:05
  • 7,408
The Sun: У Путина есть признаки болезни Паркинсона

Правитель РФ не может сдержать мимику, не контролирует руки.

У российского диктатора Путина есть признаки болезни Паркинсона - он выглядел болезненно и изможденно на встрече с главой Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщает The Sun (перевод - «Апостроф»).

Путин держался за стол сначала правой рукой, а затем левой - есть предположения, что он страдает ранней болезнью Паркинсона. Несмотря на невозмутимое выражение лица, Путин также кусает губу.

В подобном положении Путин находился во время встреч с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским и начальником Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Ранее сообщалось, что Путин сидел в неестественной позе на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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