The Sun: У Путина есть признаки болезни Паркинсона 17 31.08.2022, 17:05

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Правитель РФ не может сдержать мимику, не контролирует руки.

У российского диктатора Путина есть признаки болезни Паркинсона - он выглядел болезненно и изможденно на встрече с главой Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщает The Sun (перевод - «Апостроф»).

Путин держался за стол сначала правой рукой, а затем левой - есть предположения, что он страдает ранней болезнью Паркинсона. Несмотря на невозмутимое выражение лица, Путин также кусает губу.

В подобном положении Путин находился во время встреч с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским и начальником Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Ранее сообщалось, что Путин сидел в неестественной позе на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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