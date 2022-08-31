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Одежда польского бренда Sinsay снова попала под запрет в Беларуси

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  • 31.08.2022, 17:13
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Одежда польского бренда Sinsay снова попала под запрет в Беларуси

«Беллегпром» испугался конкуренции?

В Беларуси снова под запрет попала детская одежда популярной польской марки Sinsay. Подробности «Комсомолке» сообщили в Госстандарте.

Так, в результате проверки одежда польского бренда Sinsay попала под запрет реализации в Беларуси. Дело в том, что одежда «не прошла проверку безопасности и качества».

Например, запретили продавать ряд детских курток-ветровок из ясельной и дошкольной группы из-за «низких показателей гигроскопичности» - около 0,9% - 1,2% при норме 6% для подкладки.

По такой же причине - «низкого уровня гигроскопичности» - не разрешили продавать платье для девочек. А также брюки как для дошкольников, так и для школьников. Гигроскопичность в детских штанах составила 1,2% и 1,5% при норме не менее 4% и 6% соответственно.

Также из-за «недопустимо низкой гигроскопичности» в Беларуси не допустят к продаже детские комплекты и пижамы Sinsay для девочек.

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