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Forbes: Из-за войны в Украине 80% россиян остались без сбережений

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  • 31.08.2022, 17:23
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Forbes: Из-за войны в Украине 80% россиян остались без сбережений

Расходы россиян на повседневные нужды с февраля возросли на 30%.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину 80% россиян признали, что война против Украины лишила их сбережений. Об этом сообщает Forbes (перевод - «Униан»).

Как говорится в материале, 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% признались, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности. Каждый пятый (21%) заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть.

Треть опрошенных (34%) также рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля возросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение трат в 10%, а 15% респондентов — в 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении трат более чем на 50%.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них (58%) признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% делать это с февраля стало значительно труднее.

Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

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