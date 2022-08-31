«Каждый родитель уже все оплатил налогами» 4 31.08.2022, 17:42

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Поборы - наболевшая тема для белорусских родителей.

Телеграм-канал «Баста» поделился историями читателей:

- Бобруйск, средняя школа номер 22, у нас там учится 2 ребёнка. Нам, как многодетным, сказали обязательно сдать 40 рублей. С остальных требуют по 40 рублей за ребёнка.

- Минск. Одна из Гимназий. Ребенок идёт в 8 класс. На первом собрании попросили сдать деньги в родительский комитет на: салфетки, туалетную бумагу, фартуки (для того, чтоб дежурить в столовой), одноразовые перчатки, шапочки, стаканчики. Потом попросят сдавать деньги на воду. Государство не выделяет деньги на туалетную бумагу для школы? Или кто-то её уносит постоянно домой?

- Касательно сборов в школах и садах. Напишите, что все родители уже всё оплатили.

Каждый месяц у нас отчисляются налоги — то, что мы заработали, мы отдаем местным властям. Каждый родитель уже все оплатил и «поучаствовал в благотворительности» и участвует в ней ежемесячно. Пусть возьмут от своей зарплаты 36% — это сумма, которой они уже скинулись (от средней зарпалты это будет около 800 бел. руб.) Расчёт округлённый, для примера.

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