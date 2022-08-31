Финляндия закрыла железнодорожное перевозки грузов и пассажиров в Россию 8 31.08.2022, 17:53

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Решение принято в рамках санкций, введенных ЕС.

Финляндия перекрыла последнее железнодорожное сообщение с Россией, в частности, между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом в среду сообщил финский железнодорожный оператор VR Group. Решение, принятое в рамках санкций, введенных Евросоюзом после вооруженного вторжения РФ в Украину, означает большие проблемы, прежде всего, для жителей и экономики северо-западной части России. 1 марта компания VR Group сообщила о прекращении сотрудничества с РЖД.

К концу года будут закрыты четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией, что означает перекрытие железнодорожного сообщения с Россией. Подготовка к реорганизации железнодорожного сообщения с Россией началась весной 2022 года, после того, как VR Group из-за событий на Украине и экономических санкций Евросоюза решила прекратить грузовые перевозки через финско-российскую границу. С 28 марта было прекращено пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией.

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