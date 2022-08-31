The Insider: ЦИК Беларуси привлекут к проведению «референдумов» по вхождению оккупированных территорий Украины в РФ 10 31.08.2022, 18:08

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На территории Беларуси будут созданы «избирательные участки».

К голосованию на «референдуме» по присоединению к России захваченных в Украине областей планируют привлечь украинских беженцев, проживающих в Беларуси. Для этого в нашей стране будут сформированы избирательные участки, сообщает The Insider.

Издание пишет, что в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие о подготовке на оккупированных территориях Украины «референдума». В проекте уже обозначены целевые цифры по результатам голосования и план «закрепления победного результата».

Избирательные участки при этом будут созданы и на территориях России и Беларуси для эвакуировавшихся или насильно вывезенных украинцев.

Опубликованные The Insider выдержки называются «Стратегия подготовки и проведения «референдума» о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации». Судя по графику подготовки PR-сопровождения «референдума», решение о нем было принято в июне, провести его планировали в середине июля.

Привлекать украинцев на «референдум» решили мерами по «снижению социальной напряженности». Среди них — смягчение пограничных проверок и соцподдержка, аналогичная действующей на территории РФ (напомним, на днях Владимир Путин подписал указ о выплате беженцам из Украины и самопровозглашенных республик пенсий, пособий инвалидам, ветеранам, беременным женщинам и прочих социальных выплатах).

«Из документов, изученных The Insider, не ясно, будет ли Россия претендовать в сентябре на аннексию оккупированных территорий за пределами Донецкой и Луганской областей, например, в Запорожье и Херсонской области», отмечает издание.

Ранее издание «Верстка», ссылаясь на информацию нескольких источников в федеральной власти сообщило, что российские власти выбрали предварительной датой «референдумов» о вхождении в состав РФ двух областей Украины 14 сентября, но окончательное решение будет зависеть от ситуации на фронте. Проведение референдумов на других оккупированных территориях — в Херсонской и Запорожской областях — пока не ожидается. Они могут состояться позже, как, вероятно, в Харьковской и Николаевской областях, рассказали источники.

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