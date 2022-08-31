Десятки жителей Гомельщины были обмануты под видом комиссионной продажи авто 1 31.08.2022, 18:13

Ни денег, ни машины.

В Гомеле расследуется уголовное дело о мошенничестве под видом комиссионной продажи автомобилей. Пострадавшие — десятки жителей областного и нескольких районных центров, которые остались без машин и так и не получили обещанных денег. Обвиняемого задержалин, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фигурантом стал учредитель ООО «ДС-Индустрия» и ООО «Е-авто-Е». В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Мужчина взят под стражу.

Согласно версии следствия, обвиняемый находил в интернете объявления о продаже автомобилей и предлагал владельцам взять их на продажу по комиссии. С клиентом подписывали договор, предприниматель должен был в течение месяца отдать деньги за машину, даже если она не продалась.

После подписания мужчина забирал машину, ключи и документы. Машины он затем успешно продавал, но вот отдавать бывшим владельцам деньги не спешил под разными предлогами, постоянно переносил сроки. Люди стали обращаться в милицию.

В итоге на данный момент в деле около 30 потерпевших, ущерб превышает 500 тысяч рублей. Следствие ищет других людей, пострадавших от действий обвиняемого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».