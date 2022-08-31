Цены на газ в ЕС рухнули на $1000 за три дня 2 31.08.2022, 18:23

1,592

Шантаж России провалился.

Соло на трубе, которое с начала украинской войны исполняет «Газпром», производит все меньше впечатления на европейский газовый рынок.

Несмотря на вторую с начала лета остановку «Северного потока», отключение газа для Франции и новое сокращение поставок в Италию, цена газа на лондонской бирже ICE стремительно катится вниз, пишет The Moscow Times.

После крушения на 17% в понедельник и еще 6,5% во вторник на торгах в среду котировки фьючерсов на газ с поставкой в октябре обвалились еще на 13% и в моменте опускались до 2450 долларов за тысячу кубометров.

За неполных три дня газ потерял треть стоимости, или больше 1000 долларов за тысячу кубов, потянув за собой цены на электроэнергию в крупнейших экономиках зоны евро. В Германии стоимость мегаватт-час на оптовом рынке на год обвалилась с исторически рекордных 1050 евро в пятницу до 545 евро в среду.

Энергетический шантаж России провалился, говорит профессор Hertie School Лайон Херт: «Северный поток» остановлен, а рынку все равно, и цены рушатся».

Причина — в том, что газовые хранилища в Европе наполняются с опережением плана, указывает Вей Сюн, старший аналитик Rystad Energy. План Еврокомиссии требовал, чтобы ПХГ были заполнены на 80% к 1 октября, но в целом по ЕС эта цель была достигнута уже в конце августа. При этом во Франции, которая на 20% обеспечивала свои потребности газом «Газпрома», хранилища наполнены на 90%.

Отказ России от поставок французской Engie — крупнейшему потребителю газа из РФ в стране — является «использованием энергии в качестве оружия», заявила в среду министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше.

Но «Франция готовилась к такому сценарию с весны», подчеркнула она, добавив, что ПХГ будут заполнены на максимум мощности в течение двух недель.

Страны Европы приближаются к физическим ограничениям в газовых хранилищах, указывает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. «Чтобы добиться этого, газ покупался без оглядки на цены. Они росли на предположении, что Европу ждет небывалый энергетический кризис, — отмечает Триси. — Но он может оказаться не небывалым, а просто кризисом. И это означает, что мы приближаемся к концу периода беспорядочной скупки, к физическим ограничениям на хранение, а значит, газ просто некуда будет закачивать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».