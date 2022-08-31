закрыть
31 августа 2022, среда, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены на газ в ЕС рухнули на $1000 за три дня

2
  • 31.08.2022, 18:23
  • 1,592
Цены на газ в ЕС рухнули на $1000 за три дня

Шантаж России провалился.

Соло на трубе, которое с начала украинской войны исполняет «Газпром», производит все меньше впечатления на европейский газовый рынок.

Несмотря на вторую с начала лета остановку «Северного потока», отключение газа для Франции и новое сокращение поставок в Италию, цена газа на лондонской бирже ICE стремительно катится вниз, пишет The Moscow Times.

После крушения на 17% в понедельник и еще 6,5% во вторник на торгах в среду котировки фьючерсов на газ с поставкой в октябре обвалились еще на 13% и в моменте опускались до 2450 долларов за тысячу кубометров.

За неполных три дня газ потерял треть стоимости, или больше 1000 долларов за тысячу кубов, потянув за собой цены на электроэнергию в крупнейших экономиках зоны евро. В Германии стоимость мегаватт-час на оптовом рынке на год обвалилась с исторически рекордных 1050 евро в пятницу до 545 евро в среду.

Энергетический шантаж России провалился, говорит профессор Hertie School Лайон Херт: «Северный поток» остановлен, а рынку все равно, и цены рушатся».

Причина — в том, что газовые хранилища в Европе наполняются с опережением плана, указывает Вей Сюн, старший аналитик Rystad Energy. План Еврокомиссии требовал, чтобы ПХГ были заполнены на 80% к 1 октября, но в целом по ЕС эта цель была достигнута уже в конце августа. При этом во Франции, которая на 20% обеспечивала свои потребности газом «Газпрома», хранилища наполнены на 90%.

Отказ России от поставок французской Engie — крупнейшему потребителю газа из РФ в стране — является «использованием энергии в качестве оружия», заявила в среду министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше.

Но «Франция готовилась к такому сценарию с весны», подчеркнула она, добавив, что ПХГ будут заполнены на максимум мощности в течение двух недель.

Страны Европы приближаются к физическим ограничениям в газовых хранилищах, указывает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. «Чтобы добиться этого, газ покупался без оглядки на цены. Они росли на предположении, что Европу ждет небывалый энергетический кризис, — отмечает Триси. — Но он может оказаться не небывалым, а просто кризисом. И это означает, что мы приближаемся к концу периода беспорядочной скупки, к физическим ограничениям на хранение, а значит, газ просто некуда будет закачивать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза