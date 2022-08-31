Цеслер о Горбачеве: Простой человек, пил водку, был романтиком 26 31.08.2022, 18:35

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Известный белорусский художник поделился воспоминаниями о последнем руководителе СССР.

Белорусский дизайнер Владимир Цеслер поделился с «Нашай Нiвай» воспоминаниями о последнем руководителе СССР, который умер 30 августа 2022 года.

«Я пересекался с ним лично 5 или 6 раз. Познакомил нас Андрей Макаревич, — вспоминает Цеслер.

— В конце «нулевых» в Лондоне был благотворительный вечер фонда Горбачева. Известные люди исполняли песни, читали рассказы. Участвовал Билл Клинтон, он играл на саксофоне. А Михаил Сергеевич спел семь любимых песен Раисы Максимовны. Спел душевно, хорошо. Был записан альбом с этого вечера, в единственном экземпляре, и я как раз его оформлял.

И после мы познакомились лично, меня представили Михаилу Сергеевичу. Я спросил, продали ли диск? А Горбачев очень просто мне ответил: «Ой, Володя, мы его так классно загнали!»

Владимир Цеслер говорит, что впоследствии иногда встречался с Горбачевым на днях рождения общих друзей, того же Макаревича.

«На этих вечерах с ним была охрана (приезжала с ним, но была не в зале), он не мог задержаться больше определенного времени. Но Горбачев всегда приезжал на дни рождения друзей.

Пил водку, держался очень просто. Мог запеть, когда просили. В нем «королевскости» не было совсем, — рассказывает Владимир Цеслер. — Центром компаниии он никогда не был. Спокойно сидел, разговаривал с людьми, очень скромно. Он, наверное, не был интеллектуалом, но и не был «мужиком от сохи». Простой, не испорченный властью, человек.

На одной из встреч я подошел, говорю: в прошлый раз с вами так и не сфотографировался… Горбачев искренне спрашивает: А почему? Так давай сфотографируемся!

Как-то на вечеринке был немец, женат на русской. Сидел себе спокойно и через несколько часов вдруг понял — с нами сидит настоящий Горбачев! Он чуть не сошел с ума: как это? Простые люди — и с ними Горбачев? Немец тот аж пятнами пошел: невероятно!

О политике, кстати, мы с Михаилом Сергеевичем не говорили. Даже не знаю, почему. Обсуждали спорт, театральные постановки, что-то такое.

Однажды мне нужно было возвращаться в Минск, я опаздывал на поезд. И Горбачев говорит: Володя, сейчас мой водитель вас отвезет!

Вышел его водитель, извинился и говорит: я не имею права, оставить Михаила Сергеевича!

Это было понятно, но тут главное, что Горбачев сам озаботился, решил как-то помочь.

Главное впечатление от Горбачева было — это очень простой человек. В отличие от тех, кто руководит сегодня, он был очень простым, был романтиком. Горбачев ничего не заработал, ничего не украл, занимался благотворительностью.

После развала СССР навешали на него много, но Горбачеву досталась страна в тяжелом состоянии и считать, что все было только его виной, возможно, неправильно. Да, он был тем, кем его сделала система. Но ведь было в нем также и очень человеческое, больше, чем у других, занимавших ту же должность. Благодаря ему, мы и получили свободу — которая, оказалось, многим не нравится».

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