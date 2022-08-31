Кочанова поручила «Мотовело» удивить Лукашенко

Кочанова поручила «Мотовело» удивить Лукашенко34
- 31.08.2022, 18:50
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Диктатор ждет к 1 января белорусский велосипед.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела совещание по вопросу функционирования ОАО «Мотовело», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Как оказалось, Лукашенко ждет настоящий белорусский велосипед уже к 1 января.
Кочанова напомнила, что предприятие недавно посещал Александр Лукашенко и раскритиковал уровень локализации продукции.
«Ранее Мингорисполкому были поставлены задачи — навести порядок на этом предприятии, задействовать неиспользуемые площади и в целом наладить эффективную работу завода. В этот раз при посещении предприятия было сделано серьезное замечание о том, что практически это сборочное производство, которое из импортных комплектующих собирает велосипеды, мотоциклы. То есть процент локализации производства низкий», — отметила она.
По ее словам, меры необходимо принимать прямо сейчас, поскольку Лукашенко четко обозначил сроки.
«К 1 января 2023 года вы должны показать, какая продукция будет выпускаться и каким будет уровень локализации», — добавила Кочанова.
Пресс-служба Совета Республики также опубликовала несколько снимков с совещания. На одном из них кто-то из чиновников рассматривает, вероятно, предполагаемую схему велосипеда белорусского производства. В производители седла, судя по всему, определен «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», грипсов (то есть ручек для велосипеда) — минский завод «Термопласт», катафотов-светоотражателей — «БАТЭ» и «Амкодор-Белвар».
Напомним, Александр Лукашенко во время визита 15 августа на «Мотовело» раскритиковал проваленные поручения по локализации производства. Кроме того, ему показали байк «белорусского производства», в котором, вероятно, не только все детали оказались завозными, но даже дизайн не прошел проверку на импортозамещение.
Позже столичные чиновники признали — продукцию «Мотовело» нельзя назвать белорусской.
«Это не белорусское. И мы будем заниматься. Сейчас у нас разработаны программы, и мы их доведем до логического завершения в обязательном порядке. Мы будем локализовывать определенные узлы и замещать их белорусскими. Отработав, конечно, с нашими китайскими партнерами, которые поставляют машкомплекты на «Мотовело», — сообщила зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Как сообщал Charter97.org, Кочанова вчера решила заняться алкоголиками.