Совет сторонникам России

Совет сторонникам России4
- 31.08.2022, 18:51
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Запасайтесь сердечными каплями.
План Зеленского сработал – ЕС планирует упразднить упрощенный визовый режим с Россией (31 августа ЕС принял это решение. – Прим.).
В результате количество российских туристов в Европе снизится как минимум в 10 раз. Эстония, Латвия, Финляндия, Нидерланды, Дания и Чехия практически приостановили выдачу виз. Это означает, что гораздо больше россиян, которым Европа откажет во въезде, будут мигрировать в Грузию под предлогом туризма.
После возвращения Херсона остальные оккупированные части юга Украины и Крыма станут очень легкой мишенью, а без того высокая мотивация и моральный дух украинцев значительно возрастут. В то же время на оккупированных территориях одного за другим убивают ставших на сторону врага чиновников. Среди них был убит вчера Ковалев, единственный депутат украинского парламента, открыто вставший на сторону врага; а также начальник полиции и руководитель области.
Как там сторонники России? Мой им совет: на всякий случай запасайтесь сердечными каплями.
Михаил Саакашвили, Facebook