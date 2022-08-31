Каждый десятый белорусский учитель — пенсионер 2 31.08.2022, 18:59

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Министр образования ничего страшного в этом не видит.

Каждый десятый белорусский учитель уже достиг пенсионного возраста, доля пенсионеров среди них составляет 9,5%. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец.

Сам он ничего страшного в этом не видит, а наоборот, считает такую ситуацию оптимальной:

«Молодое поколение, молодые специалисты, которые приходят работать в школы, нуждаются в учительстве, и кто, как не те педагоги, которые всю жизнь отработали в образовании, могут передать этот опыт. Это хороший сплав молодости и опыта», — заверил министр, отметив, правда, что якобы «в стране происходит постепенное омоложение педагогического состава».

В этом году преподавать в школах начали свыше 5,8 тысячи выпускников педагогических вузов. Кроме этого, целый год отработали по специальности те, кто сначала учился в педагогических классах, а затем поступил в профильный ВУЗ.

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