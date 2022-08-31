Дочь пресс-секретаря Путина обманули телефонные мошенники 14 31.08.2022, 19:05

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Елизавета Пескова лишилась денег на двух банковских картах.

Телефонные мошенники обманули дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В результате Елизавета Пескова лишилась денег на двух банковских картах, сообщил ее отец.

Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее.

При этом он признался, что не знает, задержали мошенников или нет, передает The Moscow Times.

Эту историю представитель Кремля рассказал на просветительском марафоне «Знание», подчеркнув, как важно обладать информацией и уметь обеспечивать собственную безопасность. Песков отметил, что многократно и детально разъяснял дочери, что нужно делать, чтобы защитить себя в цифровом плане, однако мошенники оказались чересчур талантливыми.

После вторжения России в Украину участились случаи мошенничества со сценариями, спекулирующими на этой теме. Жертвами «разводов на деньги» стали даже депутаты и губернаторы. Об этом, в частности, рассказывал член фракции «Единая Россия», родственник главы Чечни Адам Делимханов. По словам парламентария, неизвестные звонили от его имени и просили перевести средства в поддержку участников войны в Украине.

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