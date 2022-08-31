В Беларуси начали снимать запреты на посещение лесов

В Беларуси начали снимать запреты на посещение лесов1
- 31.08.2022, 19:41
Долгое время граждане могли посещать лесные массивы только в Браславском районе.
Напомним, что долгое время граждане могли посещать лесные массивы только в Браславском районе.
С 31 августа запреты перестали действовать в Гродненском и Новогрудском районах. В целом по стране запреты на посещение лесов введены в 115 из 118 районов.
В Минлесхозе уточнили, что решения о введении и снятии запретов на посещение лесов принимают районные исполнительные комитеты.
При нарушении правил посещения леса следует административная ответственность.