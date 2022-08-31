Российские военные устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в кафе Херсона 2 31.08.2022, 19:55

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Трое убитых и двое раненых.

Российские военнослужащие устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в кафе Херсона. В результате трое из них были убиты и двое ранены, пишет Yahoo News со ссылкой на отчет Военного следственного отдела Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Четверо сотрудников ФСБ: Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Бородин Д. А. и еще один служащий, имя которого не называется, вошли в кафе и обнаружили там двух контрактников Сергея Обухова и Игоря Судина, которые «праздно проводили время, распивая спиртные напитки», говорится в отчете.

Сотрудники ФСБ сделали контрактникам замечание за распитие алкоголя в военной форме и с оружием. В ответ Обухов «высказал недовольство», а затем достал пистолет и выстрелил в пол. Привалов попытался выхватить оружие из рук контрактника, тогда Судин открыл огонь по силовикам из АК-74, а те начали стрелять в ответ, утверждают следователи.

В результате Обухов, Привалов и Якубинский погибли на месте. Еще один фсбшник и Судин были «госпитализированы с ранениями различной степени тяжести» в Федеральный военно-морской клинический госпиталь № 1427 Минобороны РФ в Севастополе. Четвертый сотрудник ФСБ скрылся с места происшествия.

28-летний Обухов и 31-летний Судин служили в российской воинской части, известной как 8-й артиллерийский полк Черноморского флота России.

Сообщается, что в связи с перестрелкой возбуждено уголовное дело, которое ведет сотрудник Военно-следственного управления Савченко В.О.

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